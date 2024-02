MARTHA FIELDS LA LUNA NEGRA Bayonne, jeudi 18 avril 2024.

Martha Fields, une tornade américaine avec de véritables accents du Sud vient à Bayonne pour la première fois avec son groupe de musiciens de classe intergalactique !Née avec la musique country dans le sang, Martha Fields descend d’une longue lignée de chanteurs, musiciens et luthiers originaires des collines du Kentucky de l’Est et de la Virginie occidentale. Elle mélange l’influence de son père texan et les racines appalachiennes de sa mère. Avec ses musiciens au sommet de leur art, cette troubadour incarne cent ans d’histoire country, blues, honky tonk, bluegrass et rock and roll, dans un esprit d’authenticité et de sincérité palpable. Martha construit « un pont jeté entre deux continents ». Le groupe tourne depuis 10 ans à travers l’Europe.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-18 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64