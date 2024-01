Dope D.O.D. + Bizarre Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, vendredi 26 avril 2024.

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Dope D.O.D. + Bizarre vous donnent rendez-vous au Molotov vendredi 26 avril.

• Dope D.O.D.

[Rap Hardcore / Dubstep – NL]

Groupe de hip-hop néerlandais de renommée internationale, ayant ses racines en Afrique et en Angleterre. Le groupe est composé des rappeurs Skits Vicious, Jay Reaper et Dopey Rotten (ancien membre). Connu pour ses lignes vocales puissantes sur des rythmes lourds et agressifs, leur style mélange le hip hop classique avec des éléments électroniques.

Après que le monde se soit arrêté au début de l’année 2020 et que l’ensemble de l’industrie musicale ait dû faire une pause dans ses tournées en raison des restrictions liées à la pandémie, Dope D.O.D. a pris du recul pour se concentrer sur la création de son dernier album « The Whole Planet Shifted ».

Fidèle à ses principes et ne se conformant à rien, Dope D.O.D. n’a manifestement pas l’intention de ralentir son rythme et de continuer à se faire une place dans le paysage toujours plus vaste de la musique rap.



• Bizarre

[Hip-hop / Horrorcore – USA]

Depuis son introduction au grand public en tant que membre de D-12, les performances torse nu de Bizarre, ses bonnets de douche et ses rimes à l’humour psychotique l’ont certainement distingué au sein d’un groupe de rap composé de six personnes.

Formé sur la scène underground de Détroit avant de connaître un succès mondial et des ventes d’albums de platine, Bizarre s’est présenté au monde avec son album indépendant Attack of the Weirdos, sorti en 1998.

Sur Friday Night at St. Andrews, Bizarre recrée l’esprit de cet album avec l’attention d’un artiste expérimenté qui a parcouru le monde et appris à connaître l’industrie. Le résultat est un album bien équilibré qui lui permet non seulement de rapper sur les thèmes extrêmes pour lesquels il est connu mais aussi sur des histoires d’hommes ordinaires.

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



