Mars Express Ciné-TNB Rennes, mardi 16 avril 2024.

Mars Express Projection de film d’animation avec sous titrage SME pour le Festival national du film d’animation Mardi 16 avril, 21h00 Ciné-TNB Le billet pour une projection est à 3,80€

Début : 2024-04-16T21:00:00+02:00 – 2024-04-16T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T21:00:00+02:00 – 2024-04-16T22:30:00+02:00

Synopsis : En l’an 2200, Aline Ruby, détective privée obstinée, et Carlos Rivera son partenaire androïde sont embauchés par un riche homme d’affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. De retour sur Mars, ils seront confrontés aux plus sombres secrets de leur cité: ses institutions corrompues, ses trafics, ses fermes cérébrales, et les magouilles des toutes puissantes corporations.

Ciné-TNB 1 rue Saint-Hélier, rennes Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://festival-film-animation.fr/accessibilite/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 47 71 99 »}]

festival cinéma