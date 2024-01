Journée Fantastic Picnic Marmagne, dimanche 8 septembre 2024.

Journée Fantastic Picnic Marmagne Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08

fin : 2024-09-08

Le Fantastic Picnic est une journée champêtre à Fontenay, site touristique et culturel qui accueille chaque année environ 80 000 visiteurs de tous pays.

Un grand marché avec des producteurs et artisans locaux vous attend ce jour, et pour l’occasion, le grand pré de la carpière qui se trouve entre deux rivières sera ouvert.

Informations : 03 80 92 15 00

Déroulé de la journée :

9h, installation des producteurs.

12h, possibilité de restauration sur place (un grand barnum sera installé au milieu du marché).

17h, départ de montgolfière.

18h, fin du Marché.

Abbaye de Fontenay

Marmagne 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté info@abbayedefontenay.com



