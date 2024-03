MARLY JAZZ FESTIVAL – 1 JOUR – HENRI TEXIER – MARK PRIORE LE NEC Marly, jeudi 16 mai 2024.

PASS 1 JOUR16/05/2024 : HENRI TEXIER, MARK PRIORE17/05/2024 : HAROLD LOPEZ NUSSA, SARAB18/05/2024 : AGATHE IRACEMA, LISA SPADA19/05/2024 : DELVON LAMARR ORGAN TRIO, LISA SPADAHenri TEXIER « AN INDIAN’S LIFE »En titrant de manière explicite son nouvel album “An Indian’s Life », le contrebassiste et compositeur Henri TEXIER vient clôturer en beauté une sorte de triptyque phonographique informel. Au sein des « jazz giants » du jazz français, il reste incontestablement l’un des musiciens des plus actifs et des plus prolifiques de sa génération. Il poursuit cette année ses passionnantes explorations musicales en compagnie de son quintet et de deux des instrumentistes les plus inspirés de la scène européenne. Henri TEXIER : contrebasse – Sébastien TEXIER : saxophone alto et clarinette – Sylvain RIFFLET : saxophone ténor et soprano – Carlo NARDOZZA : trompette – Gautier GARRIGUE : batterie – Himiko PAGANOTTI : voix Mark PRIORE trio « Initio » Initio est le premier album, en leader, du pianiste Mark PRIORE, l’étoile montante de la nouvelle scène jazz. Ce disque fougueux et poétique mêle avec virtuosité et beaucoup de modernité, la tradition du trio jazz à un souffle d’inspiration baroque. Finaliste du prix Évidence 2023 de l’Académie du Jazz, ce disque est aussi sélectionné parmi les « 10 artistes à suivre en 2024 » par les rédactions de Jazz Magazine et Jazz News ! « … et nous ne cachons pas notre plaisir à le suivre !! » Mark PRIORE : piano – Juan VILLARROEL : contrebasse – Elie MARTIN CHARRIERE : batterieHarold LÓPEZ-NUSSA “TIMBA A LA AMERICANA”L’île de Cuba est riche de familles de musiciens et de très grands pianistes. Harold coche les deux cases et s’est imposé parmi les musiciens les plus novateurs de la nouvelle génération. Chucho Valdes dit de lui qu’il est « à l’avant-garde d’une nouvelle génération de musiciens » et qu’il possède « un son subtil, des idées brillantes et un style musical unique ». À la tête de ses différentes formations, il a enregistré de nombreux albums et connu le succès au cours de tournées internationales. Son dernier album « Timba A la Americana » est étroitement lié à sa vie personnelle. La mélancolie, le mal du pays qu’il a quitté à la fin de l’année 2021 pour s’installer en France se mêlent à une énergie nouvelle, celle de la découverte de nouveaux espaces tant personnels que musicaux. SARÄB «Qawalebese Tape » Né de la rencontre entre la chanteuse franco-syrienne Climène ZARKAN et le guitariste Baptiste FERRANDIS, le groupe SARÄB (signifiant «mirage» en arabe) est une aventure chimérique qui fait vivre ensemble la fureur du jazz contemporain et l’infinie richesse des musiques et des textes traditionnels du Moyen Orient. Rêvant avec les harmonies jazz, exultant avec l’énergie du rock, dansant avec les rythmes du monde, les six musiciens subliment la profondeur des traditions pour délivrer aux hommes la poésie enchanteresse de ces mélopées éternelles.Climène ZARKAN : chant – Baptiste FERRANDIS : guitare – Robinson KHOURY : trombone – Thibault GOMEZ : piano – Timothée ROBERT : basse – Paul BERNE : batterie – Valérian LANGLAIS : sonorisateurAgathe IRACEMA quartet Agathe Iracema a la musique dans la peau. Encouragée sur la voie artistique depuis son plus jeune âge, adoubée par la grande dame du jazz Sheila Jordan, elle donne son 1er concert à quinze ans. Depuis, elle ne cesse d’envoûter son public avec son timbre de voix doux et profond, de le surprendre par son aisance et son audace et de le séduire par sa fraicheur et sa spontanéité. Soutenue par des pointures comme le trompettiste Nicolas Folmer ou Fred Wesley, au trombone, venus glisser leur expertise sur son album « Feeling Alive » (Neuklang/Harmonia Mundi), Agathe rappelle que le jazz reste plus que jamais vivant. IGUAZU Ce duo est né de la rencontre entre la chanteuse équatorienne Maria TEJADA et le guitariste lorrain Donald REGNIER. Rapidement, ils se découvrent une passion commune pour la musique brésilienne. Elle, de par la proximité de son pays natal avec le Brésil, et les souvenirs de vacances dans ce pays, lui de par son passé musical l’ayant amené à côtoyer nombre de musiciens brésiliens. En 24 années d’existence, le duo a fait plus de 500 concerts. Maria et Donald poursuivent également de nombreuses activités musicales chacun de leur côté. Ils se sont produits, ensemble ou séparément, en Europe, Amérique du Sud, USA et Australie.Delvon LAMARR Organ trio Le Delvon Lamarr Organ Trio a été formé au printemps 2015 avec l’aide d’Amy Novo, l’épouse de Delvon. Le groupe a publié deux albums studio et un album live. « Close But No Cigar » a été classé n°1 dans les charts américains. Maintenant, ils sont présentés en tête d’affiche et diffu

Tarif : 25.00 – 29.20 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:30

LE NEC AVENUE DE LONG PREY 57155 Marly 57