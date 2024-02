MARIÉS AU PREMIER RINGARD Montpellier, vendredi 19 avril 2024.

Ne manquez pas les spectacle « MARIÉS AU PREMIER RINGARD » au Théâtre le Point Comédie !

La science et l’amour peuvent-ils faire bon ménage ?

Des célibataires, candidats à l’amour, sont soumis à des tests pour leur permettre de trouver l’âme soeur, la personne leur convenant à la perfection scientifique.

Les résultats de ces tests emmènent les couples qui sont censés correspondre à se dire oui devant le maire, sans ne s’être jamais vu auparavant.

À travers plusieurs candidats, tous plus drôles et plus loufoques les uns que les autres, entrez dans les méandres d’une émission de télévision aussi improbable qu’hilarante. Une comédie tout public qui se moque de la télévision presque autant que celle ci se moque de nous. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:30:00

fin : 2024-04-19 20:45:00

9 rue Sainte Ursule

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@lepointcomedie.fr

