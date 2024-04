Margeride sensorielle Ecomusée de Margeride – jardin de Saint-Martin Ruynes-en-Margeride, dimanche 2 juin 2024.

Margeride sensorielle Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 14h30 Ecomusée de Margeride – jardin de Saint-Martin Gratuit, sur inscription obligatoire

Embarquez pour un voyage sensoriel unique ! Accompagnés de notre guide et faisant appel à vos 5 sens, parcourez les différents milieux naturels qui composent le territoire margeridien. Touchez, goûtez, sentez, prenez le temps d’écouter pour mieux comprendre cette Margeride qui nous entoure.

Une expérience ludique et insolite à vivre en famille ou entre amis.

Ecomusée de Margeride – jardin de Saint-Martin Rue de la Tour, Ruynes-en-Margeride, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

