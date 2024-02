MARDIS DE VALRAS OPENING Valras-Plage, mardi 25 juin 2024.

MARDIS DE VALRAS OPENING Valras-Plage Hérault

L’Office de Tourisme Béziers Méditerranée, vous donne rendez-vous tout l’été à Valras-Plage. Venez à la rencontre de nos vignerons, et de nos producteurs locaux pour un moment de convivialité en plein air.

Vous les attendiez ! Ils sont de retour !

Munissez-vous de vos tickets de dégustation et découvrez les vignerons présents.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-25 19:00:00

fin : 2024-06-25 23:00:00

Boulevard Jean Dauga

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie acccueil.tourisme@beziers-mediterranne.com

