Mardi du square Thibaud Spectacle familial Professeur biscotto La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

La Mairie de La Bernerie-en-Retz vous propose les Mardis du SquareThibaud.

Venez vous amusez, rire et chanter avec le spectacle familial « Professeur Biscotto ».

Filou n’a qu’une passion dans sa vie : manger du chocolat.

Aujourd’hui il a rendez-vous chez son ami le Professeur Biscoto qui va lui donner une mission de la plus haute importance : se mettre au sport pour être en bonne santé ! Heureusement, les enfants seront là pour ‘aider et le motiver

Infos pratiques:

en cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu à la salle des fêtes.

Prévoir sa petite laine par temps frais.

Pensez à son siège pliant car les places assises sont limitées.

Stationnement gratuit Parking de La Chaussée.

Et au passage, n’oubliez pas un petit tour de manège.

Découvrez ici les événements proposés par La Bernerie-en-Retz .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 21:00:00

fin : 2024-07-30

Square Thibaud

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire animation@mairie-labernerie.fr

