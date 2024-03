MARDI DU SQUARE THIBAUD La Bernerie-en-Retz, mardi 23 juillet 2024.

MARDI DU SQUARE THIBAUD La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Le rendez-vous incontournable du mardi soir en famille à La Bernerie-en-Retz, le must de l’été le mardi du Square Thibaud !

Les familles l’attendent et le succès ne se dément pas depuis la nuit des temps. Les spectacles des mardis du Square Thibaud sont proposés au jaune public mais ravissent aussi bien les grand-parents ainsi que tout le reste de la famille.

Chaque semaine la mairie prpose un spectacle différent

clowns

magiciens

spactacle musical

fable…

Parfois joyeux et hilarant, parfois plus poétique ou écologique, chaque fois ce sont des découvertes différentes et inoubliables.

Information pratique

on se gare au près des halles

on peut apporter son siège pliant ou son coussin car il y a souvent foule et les bancs sont pris d’assaut

on met une petite laine au cas ou

le spectacle dure entre 45 minutes et une heure

c’est gratuit !

en cas de mauvais temps le spectacle se produit à la salle des fêtes rue Jeanne d’Arc

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 21:00:00

fin : 2024-07-23

Square Thibaud

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire animation@mairie-labernerie.fr

L’événement MARDI DU SQUARE THIBAUD La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2024-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire