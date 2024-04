Mardi du square La Planète Mer La Bernerie-en-Retz, mardi 16 juillet 2024.

La Mairie de La Bernerie-en-Retz vous propose les Mardis du SquareThibaud.

Venez vous amusez, rire et chanter avec le spectacle familial « La Planète Mer ».

Théâtre, chansons, manipulations d’objets, marionnettes, ce spectacle traite des valeurs d’équité, d’amitié, mais aussi d’environnement et d’égalité des sexes sur fond de piraterie !

Deux agents de ménage s’échappent quelque peu de leur tâche quotidienne pour donner vie à Colette qui voyagera avec des pirates au long cours ou autres frères de la côte !

Un spectacle ou le rire fait place à la stupéfaction, et ou les balais ne servent pas seulement à faire place nette !

Infos pratiques:

en cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu à la salle des fêtes.

Prévoir sa petite laine par temps frais.

Pensez à son siège pliant car les places assises sont limitées.

Stationnement gratuit Parking de La Chaussée.

Et au passage, n’oubliez pas un petit tour de manège.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 21:00:00

fin : 2024-07-16

Square Thibaud

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire animation@mairie-labernerie.fr

