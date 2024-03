Mardi de l’art : MUSICOPHAGES + MAGMA Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 4 juin 2024.

Mardi de l’art : MUSICOPHAGES + MAGMA Venez rencontrer Les Musicophages et Le MAGMA, commissaires de l’exposition « DISTROGRAPHIE – Arts graphiques et musiques dans les fanzines » Mardi 4 juin, 18h00 Médiathèque José Cabanis

Mardi 4 juin à 18h

Venez rencontrer Les Musicophages et Le MAGMA, commissaires de l’exposition « DISTROGRAPHIE – Arts graphiques et musiques dans les fanzines ». Acteurs phares de la vie culturelle toulousaine depuis 1995, Les Musicophages œuvrent à la patrimonialisation des différentes esthétiques sonores en conservant un fonds d’archives unique en France, constitué de 60 000 documents (fanzines, affiches, enregistrements sonores). En 2022, ils créent le MAGMA (Musée des Arts Graphiques et Musiques Actuelles) qui prend place dans un manoir du XIXe siècle à Finhan, dans le Tarn-et-Garonne, où se déploient expositions thématiques, ateliers et rencontres artistiques.

Rencontre avec Agnès Dupuy, chargée de valorisation documentaire des Musicophages et du MAGMA.

En écho au temps fort Morfosonic, musiques dessinées.

Médiathèque José Cabanis – pôle arts (3ème étage)

