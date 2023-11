Atelier saveur sauvages à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé, 8 mai 2024, Marcilhac-sur-Célé.

initiation à la récolte et à la cuisine de plantes sauvages comestibles, suivie d’un petit repas partagé accompagné des plats faits durant l’atelier (chapatis, pesto, etc.)

atelier sur réservation.

2024-05-08 09:00:00 fin : 2024-05-08 12:30:00. 25 EUR.

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie



initiation to the harvesting and cooking of wild edible plants, followed by a shared meal with dishes made during the workshop (chapatis, pesto, etc.)

workshop on reservation

introducción a la recolección y cocción de plantas silvestres comestibles, seguida de una comida compartida con platos elaborados durante el taller (chapatis, pesto, etc.)

taller previa reserva

einführung in das Sammeln und Kochen von essbaren Wildpflanzen, gefolgt von einer kleinen gemeinsamen Mahlzeit mit den im Workshop zubereiteten Gerichten (Chapatis, Pesto, etc.)

workshop auf Vorbestellung

