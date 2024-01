Marchés gourmands / nocturnes des fermiers de l’Aveyron de Millau Millau, lundi 29 juillet 2024.

Marchés gourmands / nocturnes des fermiers de l’Aveyron de Millau Millau Aveyron

Grand marché nocturne (restauration sur place) pour une rencontre authentique et conviviale avec les meilleurs de nos producteurs Aveyronnais. Dégustez les spécialités salées et sucrées et dînez au marché !

DANS LE CENTRE-VILLE !

LUNDI 22 JUILLET 2024

LUNDI 29 JUILLET 2024

LUNDI 5 AOUT 2024

LUNDI 12 AOUT 2024

LUNDI 19 AOUT 2024

18H00 23H

Les Marchés gourmands reviennent cet été, avec de nombreux stands vous proposant des mets délicieux, produits et transformés par les Fermiers de l’Aveyron, vos producteurs locaux et passionnés. À leurs côtés des artisans d’arts partageant les mêmes valeurs vous feront partager leur savoir-faire.

A partir de 18h pour des soirées gustatives ponctuées d’animations musicales.

Au programme de nombreux produits fermiers, assiettes cuisinées sur place et boissons fermières en tous genres, un véritable tour du département par gastronomie interposée ! .

Fermiers de l’Aveyron

Millau 12100 Aveyron Occitanie fermiers12@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29

fin : 2024-07-29



L’événement Marchés gourmands / nocturnes des fermiers de l’Aveyron de Millau Millau a été mis à jour le 2024-01-25 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU