Marchés de Producteurs et Artisans à Saint-Sulpice Saint-Sulpice, lundi 24 juin 2024.

Venez faire votre marché sur les bords du Célé, vous y trouverez dans une ambiance conviviale des producteurs et des artisans locaux, de quoi faire le plein et passer un bon moment !

Poissonnerie,plats préparés à base d’agneau et de porc, miel des causses, vins, sirops, confitures, rhum arrangés, légumes et fruits de saison, fromage de chèvre, aromates, safran et d’autres exposants pour le plaisir de vos papilles…. et création de bijoux artisanaux.

Buvette et petite restauration sur place et à emporter Moules/frites; Huîtres,sardines et poissons grillés, aligot saucisse-canard, truffade etc….

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-24 17:00:00

fin : 2024-06-24 20:30:00

camping du Célé

Saint-Sulpice 46160 Lot Occitanie

