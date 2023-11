Tout ça pour l’Amour LA CARAVELLE, 5 avril 2024, MARCHEPRIME.

Tout ça pour l’Amour LA CARAVELLE. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 20:30 (2024-04-05 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Edwige Baily & Julien Poncet Gratuit pour les moins de 4 an(s) Texte ciselé, verbe savoureux et parfois fleuri interprété avec fougue et passion, ce seul-en scène s’adresse à tous. Ceux qui ont adoré découvrir la littérature à l’adolescence pour ne plus la quitter…et ceux qui ont détesté ! A travers un texte drôle, intense et dramatique, Edwige Baily nous ramène au moment étourdissant de la jeunesse, où nous comprenons qu’il est possible de penser par nous-mêmes. Évocation virevoltante et captivante de l’Antigone de Sophocle en passant par Flaubert, Rimbaud, Camus… Ce spectacle prend sa source dans l’histoire vraie d’une femme, Gabrielle Russier, et d’un amour pur et absolu. Tout ça pour l’Amour

LA CARAVELLE MARCHEPRIME 37 Avenue Leon Delagrange Gironde

