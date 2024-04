Marche synchronisée Place des Palmiers Capvern, mardi 11 juin 2024.

Marche synchronisée Place des Palmiers Capvern Hautes-Pyrénées

Respirer, ça marche ! …

Cette marche yogique est une technique qui combine la marche, la respiration et notre attention consciente.

Différentes étapes qui agissent sur notre niveau d’énergie, notre mental et notre connexion à soi / l’autre et bien sûr à la Nature environnante. On en ressort revitalisé et apaisé !

Informations et inscriptions auprès de Isabelle Darparens au 06 83 21 75 07, l’animatrice.

En fonction de la météo, lieu de rendez-vous modifié et précisé la veille par SMS. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-11 14:30:00

fin : 2024-06-11

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Marche synchronisée Capvern a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65