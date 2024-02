MARCHE SOLIDAIRE DE SAUMUR BY ELLES « MARCHE POUR ELLES » Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur, dimanche 7 avril 2024.

MARCHE SOLIDAIRE DE SAUMUR BY ELLES « MARCHE POUR ELLES » Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire

L’équipe de Saumur By ELLES organise une marche solidaire au bénéfice des trois associations qu’elle soutient. Deux circuits de 5 km et 10 km sont proposés avec ravitaillement et buvette.

9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

Saint-Hilaire-Saint-Florent Avenue du Cadre Noir

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire saumurbyelles@gmail.com

