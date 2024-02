MARCHÉ POTIER POTERIE MARKET Montpellier, samedi 20 avril 2024.

Nous sommes ravis d’annoncer le tout premier Marché de potiers à Montpellier, nommé POTERIE MARKET.

Un marché qui met en avant notre patrimoine et le savoir-faire ancestral du métier de céramiste auprès des visiteurs et des habitants de Montpellier et ses communes.

L’évènement réunira les céramistes de la région d’Occitanie et de deux régions voisines. (Auvergne, Rhône-Alpes et PACA) dans une ambiance de partage, de convivialité et de solidarité dans le domaine de l’art et de la culture pour tous.

Au Marché du Lez à Montpellier, les céramistes s’installeront dans ce tiers-lieu unique en France, un endroit créatif et emblématique ouvert sur la diversité culturelle et artistique, orné de fresques de street art. Sur ce lieu, vit également, un grand collectif d’entrepreneuriat local.

Au programme ateliers de modelage, démonstrations, expositions, ventes, rencontres avec les céramistes, tombola… De quoi offrir un moment culturel aux Montpelliérains et ainsi découvrir ce métier d’art sous toutes ses formes, ses couleurs et à toutes générations confondues. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-21

1348 Avenue Raymond Dugrand

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

