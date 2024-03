Marche populaire Pfaffenheim, samedi 31 août 2024.

Marche populaire Pfaffenheim Haut-Rhin

Cette marche propose trois parcours (5, 10 et 21 km) passant par le vignoble, les collines sous-vosgiennes et la forêt. Le parcours de 5 km est accessible en poussette et aux personnes à mobilité réduite. Petite restauration à la salle multifonction, au Schauenberg et à Osenbuhr. Pas besoin de réserver.

Rendez-vous à la salle multifonctions pour prendre le départ de la 48ème marche populaire où vous y trouverez les tracés visibles et vous permettront de marcher en vous laissant guider.

Trois tracés vous sont proposés :

– le 5km, simple et adapté aux poussettes et personnes à mobilité réduite ;

– le 10km vous emmènera jusqu’au Schauenberg ;

– le 20km quant à lui vous conduira jusqu’à Osenbuhr.

Restauration :

– à la salle multifonctions tartes flambées, émincé à la grecque et riz, sandwichs, saucisses chaudes,

– au Schauenberg Kasler fumé au Montbéliard avec pommes de terre sautées et salades variées, sandwichs, saucisses chaudes,

– à Osenbuhr soupe maison, omelette aux lardons et salades, sandwichs, saucisses chaudes

Boissons et desserts à toutes les haltes.

Bon à savoir vous n’avez pas besoin de réserver ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 07:00:00

fin : 2024-09-01 17:00:00

Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est sevi99@free.fr

L’événement Marche populaire Pfaffenheim a été mis à jour le 2024-01-29 par Office de tourisme d’Eguisheim Rouffach