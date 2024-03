Marche populaire internationale Rosheim, dimanche 7 avril 2024.

Marche populaire internationale Rosheim Bas-Rhin

Parcours de 5, 10, 22 et 32 km. Boissons et petite restauration aux différents postes de contrôle. Pensez à apporter un gobelet. Dernier départ pour les 22 et 32 km 12h. Arrivée limitée à 17h00. Repas servi à l’arrivée.

5 km sans difficultés particulières, 10 km dénivelé de 212m, 22 km dénivelé de 585m et de 32 km dénivelé de 869.

Ces parcours sont ouverts à tous, les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés.

Boissons et petites collations gratuites à chaque contrôle. Repas servis à l’arrivée à la salle des fêtes. Pensez à apporter un gobelet.

Départ de 7h à 14h à la salle des fêtes. Pour le 22km et le 32km dernier départ à 12h

Arrivée limitée à 17h.

La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 07:00:00

fin : 2024-04-07 14:00:00

14 rue de l’Église

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est denise.davo@orange.fr

L’événement Marche populaire internationale Rosheim a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile