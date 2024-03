MARCHE POPULAIRE INTERNATIONALE DE MONTAGNE Salle des Fêtes Rochesson, dimanche 29 septembre 2024.

Dimanche

Quatre parcours balisés de 5, 10, 20 et 30 km sur chemins et sentiers. Départ possible de 7 h à 14 h de la salle des fêtes.Tout public

Début : 2024-09-29 07:00:00

fin : 2024-09-29 14:00:00

Salle des Fêtes Place Marcel Perrin

Rochesson 88120 Vosges Grand Est marche.populaire.rochesson@laposte.net

