Marché paysan Aspach-Michelbach, jeudi 18 avril 2024.

Marché paysan Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Vente de produits fermiers et locaux légumes, charcuterie, miel, crèmerie, bière, truites…

Envie de manger plus frais, plus goûteux, de saison, de consommer local, de connaître l’origine des aliments et la façon dont ils sont produits ? Vous trouverez tout cela sur le marché paysan avec le vente de produits fermiers et locaux légumes, charcuterie, miel, crèmerie, bière, truites… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 17:00:00

fin : 2024-04-18 19:30:00

Place de l’église

Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est mairie@aspach-michelbach.fr

L’événement Marché paysan Aspach-Michelbach a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay