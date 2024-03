MARCHÉ NOCTURNE Stiring-Wendel, jeudi 25 avril 2024.

MARCHÉ NOCTURNE Stiring-Wendel Moselle

Jeudi

De nombreux producteurs et commerçants seront présents pour présenter et vendre leurs spécialités et créations Produits de la ferme, miel, fromages, saucissons, pâtisserie, condiments, bières et autres saveurs locales….

Petite restauration proposée aux visiteurs. Repli dans la halle de Wendel en cas de mauvais temps.

Marché Nocturne organisé par Stiring Animations.

Informations au 03.87.87.07.65 ou stiringanimations@gmail.com.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 17:00:00

fin : 2024-04-25 21:00:00

1 Place de Wendel

Stiring-Wendel 57350 Moselle Grand Est

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Stiring-Wendel a été mis à jour le 2024-03-07 par FORBACH TOURISME