Marché Nocturne Estival Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen, mercredi 10 juillet 2024.

Marché Nocturne Estival Pour la quatrième année consécutive, la Ville du Pouliguen propose chaque mercredi de l’été un marché nocturne, réunissant artisans, producteurs et créateurs locaux. Il est animé chaque semaine p… 10 juillet – 21 août, les mercredis Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-10T19:00:00+02:00 – 2024-07-10T23:00:00+02:00

Fin : 2024-08-21T19:00:00+02:00 – 2024-08-21T23:00:00+02:00

Pour la quatrième année consécutive, la Ville du Pouliguen propose chaque mercredi de l’été un marché nocturne, réunissant artisans, producteurs et créateurs locaux.

Il est animé chaque semaine par des déambulations ou un concert.

Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 08 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepouliguen.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marche-nocturne-estival-le-pouliguen.html »}]

CULTURE FAMILLE