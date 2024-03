Marché nocturne du Bourg Place Marc Dulout – Zone marché Villenave-d’Ornon, jeudi 4 avril 2024.

Marché nocturne du Bourg Convivialité et échanges au programme 4 avril – 29 août, les jeudis Place Marc Dulout – Zone marché Entrée libre • Pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T17:00:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

Fin : 2024-08-29T17:00:00+02:00 – 2024-08-29T22:00:00+02:00

Chaque jeudi de 17 h à 22 h du 4 avril au jeudi 29 août, venez profiter des produits locaux proposés.

Nouvelle configuration, espace restauration sur place (en quantité limitée).

Programme festif pour les grands et les petits.

Venez passer un moment convivial au marché.

Plus de 30 exposants vous attendent.

De quoi déguster des spécialités sur place ou à emporter ou se faire plaisir avec de l’artisanat.

Consommez local et artisanal !

Retrouvez le plan des stationnements possibles autour du marché

Place Marc Dulout – Zone marché 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.villenavedornon.fr/wp-content/uploads/2022/06/Plan_marche_nocturne.jpg »}]