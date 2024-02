Marché nocturne du 8 juin à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, samedi 8 juin 2024.

Marché nocturne du 8 juin à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Producteurs de pays et artisans d’art se côtoient. On se retrouve tous attablés « à la bonne franquette » dans le centre de St Geniez pour échanger et apprécier les animations musicales proposées et on traîne tard dans la nuit.

Les stands des producteurs et artisans vous attendront dans les rues du centre-ville.

2024-06-08

2024-06-08

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

