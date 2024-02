Marché nocturne du 14 août à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, mercredi 14 août 2024.

Marché nocturne du 14 août à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Les rues se remplissent et s’animent. Producteurs de pays et artisans d’art se côtoient sur le marché nocturne.

Les stands des producteurs et artisans rempliront les rues du centre-ville. Population et estivants prennent grand plaisir à flâner, à la recherche d’une assiette préparée avec soin, du sacro-saint aligot ou d’un objet original.

+ d’infos à venir .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14

fin : 2024-08-14

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

L’événement Marché nocturne du 14 août à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2024-02-02 par ADT de l’Aveyron