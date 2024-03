Marché montagnard Labaroche, vendredi 14 juin 2024.

Marché montagnard Labaroche Haut-Rhin

Venez acheter nos produits fermiers et maraîchers locaux, ainsi que de délicieux vins et des thés originaux.

Envie de déguster nos produits du terroir ? Succombez aux plaisirs et aux saveurs proposés par les producteurs locaux de notre marché bio !

Vous y découvrirez de nombreuses spécialités régionales ! Un moment de partage et de rencontres qui saura satisfaire les amateurs de bonnes choses !

Venez y retrouverez notamment du pain au levain cuit au four à bois ; des viandes, salaisons et charcuteries produits dans le cadre d’un élevage respectueux des animaux ; des vins produits en agriculture biologique depuis 1997 ; des créations exclusives en thés, des bières ; des fruits et légumes ; de la petite restauration, des produits laitiers; des produits en mohair ainsi que des œufs ; des produits bio issus du commerce équitable ; deux apiculteurs de Labaroche ; des créations en terre cuite.

Il s’y ajoute de manière ponctuelle des créations textiles, des onguents ; des huiles d’olive, ses épices et des produits crétois; des produits zéro déchets et ses produits ménagers écologiques et cosmétiques ; des galets peints à la main ; des confitures ; des créations en cuirs et d’autres encore ..

Buvette et petite restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 17:00:00

fin : 2024-08-30 20:00:00

Place du Musée du Bois

Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est festibarotch@gmail.com

L’événement Marché montagnard Labaroche a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg