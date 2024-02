Marché « Le martsi de Jonzy » Le Bourg Saint-Julien-de-Jonzy, vendredi 19 avril 2024.

Martsi est un mot patois pour dire marché. Le Martsi de Jonzy est un marché festif de producteurs locaux qui, depuis 2016, a lieu le 3ème vendredi du mois, d’avril à décembre à Saint-Julien-de-Jonzy.

Il regroupe, selon la saison, entre 15 et 20 producteurs régionaux, quelques artisans, des artistes et met en lumière une association correspondant aux valeurs défendues par le Martsi de Jonzy.

Ce marché est différent. D’abord parce qu’il prône le local grâce à des petits producteurs de la région, qui permettent une consommation écoresponsable de produits sains et s’engagent dans une production qui respecte l’environnement et le vivant. Vous pourrez trouver sur place pains, fromages, viandes, légumes, œufs, champignons, vins, bières, plats à emporter, miels, condiments, tisanes, sirops, huiles aromatisées…

Ensuite parce qu’il y a concert et buvette ! A la buvette on trouve de la bière, le vin des viticulteurs du Brionnais et les sirops et jus de fruits de producteurs régionaux également. La musique est vivante et le public fait son marché, échange les dernières nouvelles, et s’attarde pour partager ses achats autour d’un verre et danser avec des amis ! A savoir d’octobre à décembre, le marché a lieu en intérieur dans la salle polyvalente.

Au plaisir de vous retrouver bientôt sur le Martsi ! .

Début : 2024-04-19 17:00:00

fin : 2024-12-20 20:00:00

Le Bourg Devant la Mairie

Saint-Julien-de-Jonzy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté martsidejonzy@mailo.com

