Marche gourmande de Roderen Roderen, dimanche 8 septembre 2024.

Les chemins et les sentiers du village vont faire découvrir aux participants de superbes cadres offerts par la nature. Au cours d’une balade de 8 km, dégustation de vin dans un verre offert au départ et haltes gourmandes. Il sera possible de prolonger ce moment de convivialité à l’arrivée avec une petite restauration et des animations. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 10:00:00

fin : 2024-09-08

Stade Saint Michel

Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est marchegourmande@roderen.fr

