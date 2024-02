Marché gourmand et musical Marnay, vendredi 26 avril 2024.

Pour la fête de l’écotourisme, la commune de Marnay, labellisée Station Verte, organise un grand marché gourmand et musical au Moulin, le vendredi 26 avril de 16h à 21h.

Au programme des animations, des artisans et producteurs locaux.

Avec bien évidemment buvette et restauration sur place.

Un moment familial à consommer sans modération ! .

Début : 2024-04-26 16:00:00

fin : 2024-04-26 21:00:00

Marnay 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

