Marché gourmand au Domaine des Galuches Savigny-en-Véron, dimanche 7 avril 2024.

Marché gourmand au Domaine des Galuches Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Samedi

Dégustation et restauration sur place. Vous retrouverez les vins de diverses appellations et les mets locaux. Tous issus de producteurs soucieux de la meilleure qualité. Alors faites votre marché, et restez un peu flâner car cette année, on ne se prive pas.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

