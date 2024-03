Marché Fleuri place Vanhoenacker Lille, mercredi 17 avril 2024.

Marché Fleuri Lancement du concours des quartiers fleuris Mercredi 17 avril, 15h00 place Vanhoenacker

A l’occasion du marché de la place Vnahoenacker, la Mairie de quartier de Lille-Moulins lance son concours annuel des quartiers fleuris.

Le principe est simple: une inscription gratuite et ouverte à tous, un jury citoyen et des petits lots à gagner dans le but de verdir et fleurir les façades, balcons et jardins du quartier pour le plaisir des yeux de tous.

En ce 17 avril, vous pourrez participer aux ateliers proposés (plantation, fleurs en papier ou en tricot) et vous inscrire directement pour ce concours.

place Vanhoenacker Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France