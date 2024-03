Marché du terroir et de l’artisanat Concoret, mercredi 1 mai 2024.

Le 21ème marché artisanal et festif a lieu dans le bourg de Concoret. Artisans, producteurs et associations présentent la culture vive et les richesses de notre territoire. Retrouvez un panel d’animations proposées par le CPIE, autour du thème « Eau et biodiversité » atelier jardin, découverte de jeux en grand sur la biodiversité, contes chantés, spectacle, danse… Un rendez-vous incontournable ! .

Début : 2024-05-01 11:00:00

fin : 2024-05-01 19:00:00

centre bourg

Concoret 56430 Morbihan Bretagne contact@cpie-broceliande.fr

