Marché du terroir au Col de la Schlucht Soultzeren, mardi 2 juillet 2024.

Marché du terroir au Col de la Schlucht Soultzeren Haut-Rhin

Chaque mardi de 13h à 18h, une vingtaine de producteurs installeront leurs étals sous la Halle pour faire découvrir les terroirs vosgiens et alsaciens.

Découvrez les spécialités du secteur charcuterie, fromage, produits laitiers, miels, confitures, confiserie, boissons, tisanes, pain… mais aussi des produits plus insolites tels que le safran et le cuir de fruits !

Ils sont agriculteurs ou artisans, tous vosgiens ou alsaciens et pour la plupart engagés dans les démarches « Je vois la vie en Vosges Terroir » ou « Bienvenue à la Ferme ».

Pendant les marchés, des animations diverses et variées seront proposées par les producteurs tout au long de l’été fabrication de bonbons, vins et mets, découverte des plantes sauvages, de la vie d’une ruche ou encore rencontre avec la vache Vosgienne !

Organisés par la Chambre d’Agriculture des Vosges et le Conseil Départemental des Vosges . EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02 13:00:00

fin : 2024-08-27 18:00:00

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Marché du terroir au Col de la Schlucht Soultzeren a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de tourisme de la vallée de Munster