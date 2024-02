Marché du printemps et fleurissement Mussig, mardi 16 avril 2024.

Marché de printemps avec exposants, exposition photos, buvette et petite restauration

Marché de printemps avec stands d’artisans, producteurs locaux et horticulteur, exposition de photos et diaporama des fleurissements afin de mettre en lumière les efforts des habitants pour embellir le village.

Aubade des jeunes de l’école de musique de l’EMIR.

Petite restauration et buvette.

Venez partager un moment de convivialité, en famille, entre amis, voisins et fête le Printemps !0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 16:00:00

fin : 2024-04-16

57 rue de Heidolsheim

Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est mairie.mussig@evc.net

