Marché du Pré sk’été et Vide Grenier Bord de Gères Surgères, dimanche 16 juin 2024.

Marché du Pré sk’été et Vide Grenier Bord de Gères Surgères Charente-Maritime

Le Marché du Pré sk’été et vide grenier mêle spécialités régionales et seconde main.

Foodtrucks et possibilité de déguster les produits locaux sur place. N’oubliez pas vos couverts !

Animations Groupe quintet de saxophones & Groupe Tempometis

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 09:00:00

fin : 2024-06-16 18:00:00

Bord de Gères A l’arrière du château

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cdf.surgeres@orange.fr

L’événement Marché du Pré sk’été et Vide Grenier Surgères a été mis à jour le 2024-04-06 par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin