Marché des saveurs du printemps Imphy, vendredi 14 juin 2024.

Marché des saveurs du printemps Imphy Nièvre

Venez découvrir les produits locaux lors du marché des saveurs de printemps fromages, escargots, saucissons, produits et plats exotiques, miel…

Jeux et animations pour les enfants (gratuit) structures gonflables et bac à canards. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 15:00:00

fin : 2024-06-14 20:00:00

Place des Martyrs

Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Marché des saveurs du printemps Imphy a été mis à jour le 2024-03-25 par 58_OT SUD NIVERNAIS