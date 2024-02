Marché des quatre temps Wissembourg, mercredi 21 février 2024.

Marché des quatre temps Wissembourg Bas-Rhin

Trois fois par an, les commerçants investissent les rues autour de l’abbatiale* pour une grande braderie. De nombreux stands sont présents et proposent des produits du terroir, de l’artisanat, des vêtements ou encore des friandises.

*Rues de la République, du Marché aux Poissons, Quai Anselmann, Quai du 24 Novembre et Place du Saumon.0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 08:00:00

fin : 2024-02-21 17:00:00

Place de la République

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est accueil@wissembourg.fr

L’événement Marché des quatre temps Wissembourg a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de tourisme de l’Alsace Verte