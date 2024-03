Marché des producteurs locaux Place Jean Jaurès Martigues, mardi 2 avril 2024.

Marché des producteurs locaux Place Jean Jaurès Martigues Bouches-du-Rhône

Le marché des producteurs est saisonnier. Il a généralement lieu d’avril à octobre, sur la place Jean Jaurès.

Retrouvez toute la qualité et les saveurs des produits de notre région.

Du producteur au consommateur avec une quinzaine de stands fruits et légumes, charcuterie, viandes, volailles, fromages, miel, oeufs, plantes aromatiques, huile d’olive, pâtes fraîches, produits issus de l’agriculture biologique, confitures, épices, bières…



Tirage au sort pour tenter de gagner des paniers garnis.

A noter le 16 mai, dégustation de petits plats concoctés par un chef martégal.



A l’initiative de la ville de Martigues et des commerçants des quartiers de l’Ile et Ferrières. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 16:00:00

fin : 2024-10-15 19:00:00

Place Jean Jaurès Centre ville de Ferrières

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reglementation-administrative@ville-martigues.fr

L’événement Marché des producteurs locaux Martigues a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme de Martigues