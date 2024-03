Marché des producteurs locaux – Dimanche Parking face à la Mairie Nogent-sur-vernisson, dimanche 14 avril 2024.

Marché des producteurs locaux – Dimanche Marché de producteurs locaux. Dimanche 14 avril, 09h00 Parking face à la Mairie Voir https://www.mtonmarche.com/marche/231-nogent-sur-vernisson-place-de-la-republique

Début : 2024-04-14T09:00:00+02:00 – 2024-04-14T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T09:00:00+02:00 – 2024-04-14T12:00:00+02:00

Le marché des producteurs de Pays accueille des producteurs locaux tous les 2ème dimanches du mois d’avril à octobre. Vous pourrez retrouver les producteurs et artisans locaux sur le parking face à la mairie.

Parking face à la Mairie Nogent-sur-vernisson Nogent-sur-vernisson 02 38 97 60 53 https://www.mtonmarche.com/marche/231-nogent-sur-vernisson-place-de-la-republique mairie.ngv@wanadoo.fr

Mairie