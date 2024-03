Marché des Producteurs de Pays à Varennes-sur-Loire Varennes-sur-Loire, vendredi 26 juillet 2024.

De nombreux produits locaux et de qualité sont en vente à l’occasion de ce marché des Producteurs de Pays légumes, fruits, fromage, miel, vins, bières, champignons, viandes, spiruline, artisanat… Le tout, dans une ambiance conviviale !

Marchés des Producteurs de Pays est une marque des Chambres d’agriculture. Ces marchés réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au respect d’une charte de bonnes pratiques, garantissant ainsi au consommateur la qualité fermière des productions, des produits locaux, de saison et des spécialités de pays, la qualité des pratiques de production et transformation, un contact direct avec le producteur, une transparence sur les pratiques agricoles.

Réguliers, saisonniers ou événementiels, ces marchés valorisent pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et permettent ainsi d’acheter les meilleurs produits locaux « à la source ».

Dans une ambiance conviviale et festive, habitants du territoire et touristes peuvent venir faire leurs emplettes pour la semaine avec des produits en provenance directe de chez le producteur.

Les 7 communes se sont associées pour mutualiser la communication et l’organisation avec le soutien du SIVM PAYS ALLONNAIS, de la Chambre d’Agriculture et du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 18:00:00

fin : 2024-07-26 21:00:00

Varennes-sur-Loire 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire

