Marché des créateurs locaux Mollkirch, samedi 13 avril 2024.

Marché des créateurs locaux Mollkirch Bas-Rhin

Découvrez l’artisanat local ! Plongez dans un univers de fleurs, couture, bijoux et décoration, tout en profitant des rafraîchissements et encas proposés par l’Apem.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 18:00:00

17 rue des Châtaigniers

Mollkirch 67190 Bas-Rhin Grand Est contact@mollkirch.fr

