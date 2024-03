Marché des artisans-créateurs aux Jardins de la Peignie Les Jardins de la Peignie Ménéac, dimanche 2 juin 2024.

Marché des artisans-créateurs aux Jardins de la Peignie Les Jardins de la Peignie Ménéac Morbihan

Durant l’événement Rendez-vous aux jardins, plus de 25 métiers d’art et d’artisanat seront présents dans le cadre majestueux des Jardins de la Peignie (tournage sur bois, fromages artisanaux, confiserie, travail du cuir, art topiaire, tissage, céramistes, légumes lacto-fermentés, sculptures, vitraux, apiculture, onguents, huiles…)… Des intermèdes musicaux créent l’ambiance et des jeux en bois pour enfants et adultes vous divertissent !

Restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 17:00:00

Les Jardins de la Peignie La Peignie

Ménéac 56490 Morbihan Bretagne lesjardinsdelapeignie@gmail.com

L’événement Marché des artisans-créateurs aux Jardins de la Peignie Ménéac a été mis à jour le 2024-03-07 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande