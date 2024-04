Marché de producteurs de pays Parking La Passerelle Aubusson, jeudi 9 mai 2024.

Marché de producteurs de pays Parking La Passerelle Aubusson Creuse

Un rendez-vous gourmand avec des producteurs fermiers et artisans d’art, organisé en partenariat avec la Chambre d’Agriculture. Faîtes votre marché, composez votre menu et mangez sur place. Un moment convivial sur les bords de Creuse, à partager en famille ou entre amis.

Sur place animations musicales (rockabilly, blues…), démonstrations de tissage et stand de l’AAPPMA La Gaule Aubussonnaise (sensibilisation au milieu aquatique), buvette. .



Début : 2024-05-09 10:00:00

fin : 2024-05-09 18:00:00

Parking La Passerelle Esplanade Charles de Gaulle

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@aubusson.fr

L’événement Marché de producteurs de pays Aubusson a été mis à jour le 2024-04-03 par OT Aubusson-Felletin