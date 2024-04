MARCHÉ DE PRODUCTEURS ARTISANS LOCAUX Azillanet, vendredi 12 avril 2024.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS ARTISANS LOCAUX Azillanet Hérault

RDV de printemps avec céramistes, eleveureuses de porc, maraichers, vignerons, horticultrices fleuriste, crocheteuse, association d’aide aux migrants, ébéniste, producteur de grenades, fromages de chèvres et de brebis, horticultrice plantes sèches et potions, savonnier, sérigraphiste, sculpteur d’oeufs (?), chaussettière associative, vannière, brasseureuses… Et certainement comme dans toute cette humanité, plein de surprises;)

Au plaisir de s’y croiser .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 16:00:00

fin : 2024-04-12 20:00:00

Théâtre de Verdure

Azillanet 34210 Hérault Occitanie

