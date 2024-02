Marché de printemps Saint-Junien, dimanche 5 mai 2024.

Marché de printemps Saint-Junien Haute-Vienne

L’association Les Amis des Fleurs organise, comme chaque année, le marché du printemps ! Vous pourrez y retrouver vente de fleurs, de plantes vivaces, de légumes et végétaux de pépinières. Avec 45 exposants présents dont horticulteurs, pépiniéristes thématiques et généralistes, décoration jardin et maison, accompagnés d’artisans du jardin et du terroir. Restauration et buvette sur place. Diverses animations, tombola. Entrée libre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 18:30:00

Place Lacôte

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine alainlebegue@sfr.fr

L’événement Marché de printemps Saint-Junien a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Porte Océane du Limousin