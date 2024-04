Marché de Printemps Mehun-sur-Yèvre, dimanche 21 avril 2024.

Marché de Printemps Mehun-sur-Yèvre Cher

Dimanche

Le Comité des Fêtes vous invite à son traditionnel Marché de Printemps, artisanal et gourmand. Vous y trouverez des produits locaux et des animations pour enfants seront proposées…

Avec la participation à 14h de Os Bambos. Animation pour enfants Buvette et Restauration EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

Place du Général Leclerc

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire comitedesfetesmehun@gmail.com

L’événement Marché de Printemps Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2024-04-02 par Tourisme & Territoires du Cher OT BOURGES