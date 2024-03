MARCHÉ DE PRINTEMPS Cheffes, dimanche 14 avril 2024.

MARCHÉ DE PRINTEMPS Cheffes Maine-et-Loire

Producteurs locaux et artisans vous donnent rendez-vous chaque saison au coeur du bourg de Cheffes

Venez découvrir les artisans et producteurs locaux sur ce marché de printemps dans une ambiance conviviale et profitez-en pour faire le plein de provisions gourmandes. Une journée haute en couleurs vous attend ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 13:00:00

3 square René Goujon

Cheffes 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire accueil@cheffes.fr

L’événement MARCHÉ DE PRINTEMPS Cheffes a été mis à jour le 2024-03-05 par eSPRIT Pays de la Loire